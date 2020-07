"O meu papel e o da unidade de astrobiologia que foi recentemente criada (...) é informar (...) e preparar (...) as condições técnicas e laboratoriais necessárias para o sucesso de futuras missões chinesas à procura de vida em Marte e noutras partes do sistema solar", explicou André Antunes.

Quase uma semana após Pequim lançar uma sonda para pousar no planeta vermelho, um projeto no qual está envolvida a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), o professor associado da instituição sublinhou que a "missão é muito importante no âmbito da recolha de dados (...), nomeadamente a nível de gelo de água existente no subsolo" de Marte, até porque "a água é essencial para a vida como (...) a conhecemos".