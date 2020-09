O inquérito apurou que 9,5% de um total de 274 ciclistas que fazem serviço de táxi com aquele tipo de veículo estiveram expostos ao novo coronavírus nos últimos sete dias antes da data do teste rápido que é feito no levantamento.

Os profissionais de saúde foram o segundo grupo mais exposto à covid-19, com uma percentagem de 3,7% das 543 pessoas da classe inquiridas no levantamento.