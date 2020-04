"A embaixada da República Popular da China na Guiné-Bissau vem por este meio felicitar o Presidente eleito da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló", refere, em comunicado, a representação diplomática chinesa em Bissau.

A embaixada da China em Bissau sublinha também estar "disposta a trabalhar conjuntamente com o Presidente da República da Guiné-Bissau no sentido de consolidar ainda mais as relações de amizade e cooperação entre os dois Estados e povos".