Jake Sullivan, principal assessor diplomático do Presidente dos EUA, Joe Biden, e o homólogo chinês, Yang Jiechi, não anunciaram, no entanto, qualquer compromisso sobre os seus principais pontos de tensão.

O diálogo ocorreu em Luxemburgo, dias após uma troca de advertências entre o ministro da Defesa da China, Wei Fenghe, e o seu homólogo norte-americano, Lloyd Austin, durante o Diálogo Shangri-La, um fórum anual de segurança realizado em Singapura.

Wei advertiu que a China vai "lutar até ao fim" para impedir a independência de Taiwan. O secretário de Defesa dos EUA denunciou a actividade militar "provocativa e desestabilizadora" de Pequim perto da ilha.

Citado pela agência noticiosa oficial Xinhua, Yang Jiechi reiterou que a "questão de Taiwan toca na base política das relações China - EUA e, se não for tratada adequadamente, vai ter um impacto prejudicial".

O conselheiro pediu aos Estados Unidos que evitem "maus julgamentos" e "ilusões" sobre este assunto.

Jake Sullivan "reiterou o compromisso de longa data dos Estados Unidos com o princípio 'Uma só China'", que pressupõe que a ilha de Taiwan faz parte do território chinês, mas transmitiu as "preocupações em relação às ações coercivas e agressivas de Pequim" no Estreito de Taiwan, segundo um comunicado da Casa Branca.

Taipé registou 969 incursões de aviões de guerra chineses na sua zona de identificação de defesa aérea, em 2021, segundo dados reunidos pela agência France Presse, e mais de 470 desde o início do ano.

China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas. No entanto, Pequim considera Taiwan parte do seu território, e não uma entidade política soberana, e ameaça usar a força caso a ilha declare a independência.

Washington reconhece diplomaticamente Pequim e não Taipé, mas o Congresso dos EUA comprometeu-se a vender armamento a Taiwan para a defesa do território.

Sullivan reafirmou a chamada política de "ambiguidade estratégica", segundo a qual os Estados Unidos reconhecem diplomaticamente a China comunista, mas ao mesmo tempo apoiam Taiwan militarmente.

Joe Biden está sob pressão bipartidária para aprofundar as relações com Taiwan, quando Washington disputa, com a China, a influência na região da Ásia--Pacífico.

Em visita ao Japão, no mês passado, Biden garantiu que seu país defenderia Taiwan militarmente se a ilha fosse atacada pela China.

A Casa Branca, no entanto, insistiu mais tarde que a tradicional "ambiguidade estratégica" norte-americana sobre essa questão não foi abandonada.

O encontro em Luxemburgo segue-se a uma conversa por telefone, realizada em 18 de maio.

A relação entre Pequim e Washington deteriorou-se nos últimos anos, com diferendos nos âmbitos do comércio, Direitos Humanos, o estatuto de Hong Kong e Taiwan, a soberania no Mar do Sul da China e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia.

Em comunicado, a Casa Branca falou de uma troca "franca" e "produtiva", durante a qual Jake Sullivan "ressaltou a importância de manter linhas abertas de comunicação".

A agência noticiosa oficial Xinhua também descreveu a entrevista como "franca, profunda e construtiva".

Yang concordou em manter o diálogo, mas deixou claro que Pequim não abdicará dos seus "interesses fundamentais".

"Os EUA têm insistido em conter e repelir a China de forma abrangente", apontou Yang, reafirmando que questões relativas a Xinjiang, Hong Kong, Tibete ou Mar do Sul da China são assuntos internos do país.

JPI // PAL

Lusa/Fim