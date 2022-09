"A visita da Presidente [tanzaniana], Samia Suluhu, a Moçambique surge em resposta ao convite formulado pelo chefe de Estado moçambicano e enquadra-se no reforço e aprofundamento dos laços históricos de irmandade e solidariedade", referiu a Presidência numa nota enviada à comunicação social.

A Presidente da Tanzânia iniciou hoje uma visita de Estado a Moçambique, que deverá decorrer até sexta-feira.

O programa inclui ainda na quarta-feira uma visita à Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de Maputo.

Filipe Nyusi e Samia Suluhu deverão ainda "trocar impressões sobre questões de interesse comum a nível da África Austral, do continente africano e do mundo", concluiu a Presidência.

A Tanzânia é um dos países que integra a SAMIM, missão militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), com soldados a apoiar as tropas moçambicanas a combater a insurgência armada em Cabo Delgado, norte do país.

LYN // LFS

Lusa/Fim