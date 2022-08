Na nova estrutura, sob proposta do Ministério da Defesa, Freitas Norte, antigo vice-comandante da Academia Militar Marechal Samora Machel, passa a assumir as funções de comandante do Instituto Superior de Estudos de Defesa Tenente-General Armando Emílio Guebuza.

Segundo a nota da Presidência moçambicana, Moisés Manuel Cau assume o cargo de vice-comandante para a Área Académica do Instituto Superior de Estudos de Defesa Tenente-General Armando Emílio Guebuza e Patrick Luís Enessi passa a vice-comandante para a Área Administrativa do Instituto Superior de Estudos de Defesa Tenente-General Armando Emílio Guebuza.

Para poderem assumir as novas funções, Freitas Norte foi promovido a major-general, Moisés Manuel Cau a brigadeiro e Patrick Luís Enesse a comodoro.

