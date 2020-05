Segundo o programa, o corpo de Serifo Nhamadjo, que morreu em 17 de março em Portugal vítima de doença, chega a Bissau cerca das 12:00 locais (13:00 em Lisboa) proveniente de um voo de Lisboa.

No aeroporto de Bissau, inicia-se o cortejo fúnebre, que passará pela casa do antigo Presidente de transição, no Bairro Militar, seguindo depois para a Assembleia Nacional Popular, onde o corpo ficará em câmara ardente.