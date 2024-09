O Serviço Correcional da Nigéria disse, num comunicado partilhado no seu perfil na rede social Facebook, que 281 reclusos fugiram da prisão de Maiduguri, na capital do estado de Borno, e sete deles foram recapturados.

"A inundação derrubou as paredes das instalações prisionais, incluindo o centro de detenção de segurança média em Maiduguri, bem como os alojamentos do pessoal na cidade", disse o chefe das relações públicas do serviço, a partir da capital nigeriana, Abuja.

Abubajar Umar disse que a ausência dos reclusos foi registada no momento da retirada dos reclusos para uma instalação segura.

Contudo, disse Umar, "o serviço tem a custódia dos seus dados, incluindo os biométricos", e está a trabalhar com outras agências, tendo ativado destacamentos policiais.

Na mesma zona, uma barragem rebentou há alguns dias, provocando 37 mortos, 60 feridos e 414 mil pessoas afetadas.

A ONU alertou também para o impacto nos hospitais, escolas e mercados, bem como nas infraestruturas críticas, incluindo pontes.

Os residentes tinham alertado para o facto de a barragem ter atingido a sua capacidade máxima devido às fortes chuvas.

