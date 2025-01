Em comunicado, a organização informou que, entre um salário médio de 1,571 milhões de euros e bónus até 200% dos seus salários, os CEO das 100 maiores empresas europeias receberam uma remuneração média de 4.147.440 euros no ano passado. Um trabalhador a tempo inteiro recebeu 37.863 euros.

A secretária-geral da Confederação Europeia de Sindicatos, Esther Lynch, afirmou no comunicado que salários mais justos "aumentariam a competitividade ao ajudar a acabar com a escassez de mão-de-obra e a garantir que mais dinheiro regressava à economia, em vez de se acumular em contas no estrangeiro".

"Reduzir a desigualdade de riqueza e melhorar a qualidade dos empregos seria também a resposta mais eficaz à ameaça à democracia representada pela extrema-direita populista", disse.

Num encontro com a imprensa, afirmou que é possível traçar uma linha reta entre o Fórum Económico Mundial (FEM) de Davos (Suíça) e o próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a forma como o FEM "tem promovido a ideia de que os CEO têm as respostas para tudo, a ideia de que, por gerirem uma empresa, estão também mais bem posicionados para gerir sociedades".

"Não estão", acrescentou Lynch.

