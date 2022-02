Os manifestantes entoam palavras de ordem em ucraniano e exibem cartazes onde se lê "stop war" (parem a guerra), "stand with Ukraine" (apoiem a Ucrânia), "Ukraine will resist" (Ucrânia resistirá), havendo também imagens do Presidente russo, Vladimir Putin, caricaturado de Hitler.

Pelas 18:30 chegou o presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadokha, que falou aos manifestantes em português e pediu o apoio de Portugal e da comunidade internacional.

A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em território ucraniano, segundo Kiev.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho.

Os manifestantes foram colocados atrás de baias de contenção e estão a algumas dezenas de metros do edifício da Embaixada.

A acompanhar a manifestação estão cerca de duas dezenas de agentes da PSP.

