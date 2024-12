Segundo descreve a agência de notícias EFE, na principal passagem fronteiriça entre o Líbano e a Síria, Masnaa, longas filas de veículos aguardam para entrar no território sírio.

Vive-se uma atmosfera festiva entre gritos de "Alá é grande" e slogans contra o homem que liderou o país durante quase 25 anos.

Os refugiados sírios viajam com bandeiras da oposição síria.

O Governo do Líbano estima que cerca de 1,5 milhões de refugiados sírios vivam no país, dos quais mais de 800.000 estão registados na Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Desde o início do conflito em 2011, centenas de milhares de sírios fugiram do território por medo da repressão por parte do Governo e do Exército sírios, uma grande parte deles para o Líbano.

Os insurgentes declararam hoje Damasco 'livre' do presidente Bashar al-Assad, após 12 dias de ofensiva de uma coligação liderada pelo grupo islâmico Organização de Libertação do Levante, juntamente com outras fações apoiadas pela Turquia, para derrotar o governo sírio.

O Presidente sírio deixou o país, perante a ofensiva rebelde, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O OSDH, com sede em Londres e rede de informadores na Síria, já tinha indicado que, face ao avanço das forças rebeldes, o exército e as forças de segurança tinham abandonado o aeroporto de Damasco.

PFT // EA

Lusa/Fim