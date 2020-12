Três dias após a morte, no Hospital Agostinho Neto, na Praia, o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago foi a enterrar, numa cerimónia que começou com um velório no Salão Nobre dos Paços do Concelho, seguindo-se uma homenagem na praça central de Assomada.

Nessa cerimónia, a agora presidente da autarquia, Jassira Monteiro, enalteceu as qualidades do falecido autarca, sublinhando o "exemplo, simplicidade e humildade" do também conhecido por Beto Alves, um homem que disse ser "de poucas palavras, mas de grandes ações".