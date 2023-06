Centenas de pessoas manifestam-se contra a NATO e em apoio a curdos na Suécia

Centenas de pessoas, com 'slogans' contra a NATO e bandeira do Partido os Trabalhadores do Curdistão (PKK), manifestaram-se hoje em Estocolmo, denunciando a nova legislação antiterrorista sueca, que consideram ter sido adotada por pressão da Turquia.