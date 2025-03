CDS-PP concorre com PSD no continente e Madeira, PPM só entra nos Açores

Lisboa, 26 mar 2025 (Lusa) -- O Conselho Nacional do CDS-PP aprovou hoje uma proposta que prevê que o partido concorra às legislativas coligado com o PSD nos círculos do continente, Madeira e emigração e que o PPM se junte apenas nos Açores.