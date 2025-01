O surto de cólera, declarado a 07 de janeiro, afeta três províncias angolanas -- Luanda, Bengo e Icolo e Bengo --, tendo epicentro no município de Cacuaco, onde foram declarados 277 casos (54 confirmados).

Estão ainda internadas 17 pessoas e em processamento 14 amostras no laboratório nacional de referência do Instituto Nacional de Investigação em Saúde (INIS).

Dos casos notificados, com idades compreendidas entre os 2 e os 73 anos, 49% são do sexo masculino e os restantes do sexo feminino.

