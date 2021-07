"Esta nova etapa é o culminar de uma reflexão conjunta, em face das exigências que se colocam ao universo benfiquista, encerrando, a pedido do Carlos Lisboa, um desafio que avocou com enorme espírito de missão no regresso à liderança da equipa de basquetebol, em março de 2019", realçaram os 'encarnados' no seu sítio de internet.

O Benfica vincou o "trajeto notável de dedicação e sucesso, de profissionalismo e elevado espírito competitivo" de Carlos Lisboa, que "continuará este seu longo ciclo de serviço ao Benfica".

O clube 'alfacinha' assinalou que o antigo internacional português, e uma das maiores figuras do basquetebol luso, vai assumir "responsabilidades na liderança de projetos estratégicos e transversais das modalidades", em colaboração com os vários departamentos corporativos do clube.

"A Carlos Lisboa, um singular símbolo de benfiquismo, caberá ainda um papel relevante na representação institucional do Sport Lisboa e Benfica junto das diversas instituições desportivas, de parceiros comerciais e de entidades internacionais, assim como a presença em Casas do Benfica junto dos nossos sócios e adeptos", acrescentou.

Carlos Lisboa estreou-se enquanto jogador ao serviço do Benfica em 10 de novembro de 1984, e foi dez vezes campeão nacional, venceu cinco Taças de Portugal, seis Supertaças e cinco Taças da Liga, tendo também atuado no Sporting, entre 1975 e 1982 (somando três títulos nacionais), e no Queluz, entre 1982 e 1984 (um título nacional).

Depois, como treinador do Benfica, conquistou cinco campeonatos, quatro Taças de Portugal, cinco Supertaças, quatro Taças da Liga e quatro troféus António Pratas, depois das passagens enquanto técnico pelo Estoril e pelo Aveiro Basket.

"Ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, como treinador e jogador, Carlos Lisboa conquistou 48 títulos, marca histórica que será sempre evocada perante todos os benfiquistas. Obrigado, Carlos Lisboa", finalizaram as 'águias'.

DN // AJO

Lusa/fim