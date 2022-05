"Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", lê-se nos avisos emitidos pela autoridade marítima regional, que têm por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O aviso de vento forte está em vigor até às 06:00 de terça-feira.

A empresa Porto Santo Line, proprietária do Lobo Marinho, embarcação que assegura as ligações marítimas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, informou que a viagem de regresso ao Funchal foi antecipada das 18:00 para as 13:00, "devido ao agravamento das condições meteorológicas, que põem em causa segurança dos passageiros e do navio".

No aviso de mau tempo, a capitania aponta ser previsível haver vento de qualquer direção entre os 51 e os 62 quilómetros/hora.

No aviso de vento forte, complementa que este será de sul/dudoeste, "bonançoso a moderado, aumentando gradualmente para fresco a muito fresco a partir do meio da manhã, e sendo por vezes forte durante a tarde".

A visibilidade vai ser "boa, por vezes moderada a fraca entre o meio da tarde e o início da noite", sendo a ondulação até 2,5 metros na costa norte e de 1,5 metros na parte sul.

AMB // ROC

Lusa/fim