A autoridade marítima do arquipélago, com base nas indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, indica que o vento será de nordeste "muito fresco a forte, por vezes muito forte junto à ilha da Madeira".

No aviso, que está em vigor até às 06:00 de terça-feira, também é mencionado que a visibilidade deve ser "boa a moderada" e que a ondulação atingirá os três metros na costa norte, sendo de um metro na parte sul.

"Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", lê-se na mesma informação.

O IPMA colocou as costas norte e sul da Madeira sob aviso amarelo devido às previsões de vento forte de nordeste com rajadas até os 70 quilómetros horários nos extremos leste e oeste da ilha, até às 12:00 horas de terça-feira.

