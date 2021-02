Na informação hoje publicada, a autoridade marítima afirma que, apesar do cancelamento do viso, se recomenda "aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respetivas condições de navegabilidade".

O aviso de agitação marítima forte, com base nas indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esteve em vigor nos últimos dois dias, sobretudo devido às previsões de ondas na ordem dos 4,5 metros na costa sul da Madeira.

