"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", refere em comunicado, indicando que o alerta foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Capitania do Porto do Funchal informou, por outro lado, que o aviso de agitação marítima que estava em vigor no arquipélago foi hoje cancelado.

"Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respetivas condições de navegabilidade", adverte.

DC // MLS

Lusa/Fim