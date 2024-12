De acordo com dados transmitidos hoje à Lusa pelo presidente da BVM, Salim Valá, a instituição registou neste período um volume de negócios de 23.993 milhões de meticais (357,5 milhões de euros), um índice de liquidez de 11,86% e um financiamento total à economia de 344.468 milhões meticais (5.133 milhões de euros).

"No final do trimestre em análise estavam cotados 91 títulos na BVM, dos quais 16 títulos são de ações e 27 de dívida corporativa, sendo os restantes títulos de Obrigações do Tesouro. O número de títulos registados na Central de Valores Mobiliários [CVM] até ao final do terceiro trimestre de 2024 foi de 311 títulos e de 26.305 titulares", avançou Salim Valá.

De acordo com o presidente da bolsa moçambicana, a análise dos indicadores bolsistas relativamente ao período homólogo de 2023 "voltou a ser de evolução positiva, tal como já havia acontecido com o trimestre anterior", nomeadamente no número de emissões de dívida corporativa, que cresceu 35%, no volume de negócios (24,1%), no número de ações cotadas (23,1%), de títulos registados na CVM (21%), de títulos cotados (19,7%), no financiamento da economia (13,4%), na capitalização bolsista (13,3%) ou no índice de liquidez do mercado (9,5%).

"Ao nível do mercado bolsista, registaram-se 66 eventos corporativos durante o terceiro trimestre de 2024, sendo 58 de pagamento de juros, sete amortizações/reembolsos de capital, um pagamento de dividendos, e o registo de 10 novos títulos e de 231 novos investidores", destacou Valá.

Acrescentou igualmente que até ao final do terceiro trimestre, no mercado de dívida corporativa, ocorreu uma emissão no montante de 365,95 milhões meticais (5,5 milhões de euros) pela taxa de juro de 22,5%, inferior às três emissões no montante de 1.315,4 milhões meticais (19,6 milhões de euros) realizadas no trimestre anterior.

Ao nível do papel comercial, a BVM registou duas emissões no montante de 882,7 milhões meticais (13,1 milhões de euros) à taxa média ponderada de 14,0%, quando no trimestre anterior tinham sido registadas cinco emissões no montante de 1.277 milhões de meticais (19 milhões de euros) pela taxa de juro média de 14,6%.

"O número de emissões e o montante foram inferiores ao trimestre anterior, mas a taxa de juro foi mais favorável neste trimestre", disse.

A HCB -- Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA, foi a empresa mais negociada no terceiro trimestre de 2024, com 39,5% da quota do mercado acionista, seguida pela CMH -- Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, SA e pela CDM -- Cervejas de Moçambique, SA, ambas com uma quota de 27,9% cada.

