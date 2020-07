"A região de Analamanga (na qual a capital se insere) volta ao confinamento total", informou um comunicado de imprensa da Presidência da República de Madagáscar.

A medida deve-se "à disseminação da epidemia e ao aumento dos casos de covid-19", explica o comunicado divulgado pela agência France-Press (AFP).

A região de Analamanga estará fechada à entrada e saída de viaturas, a partir de segunda-feira e até ao dia 20 de julho.

De acordo com o comunicado, "apenas uma pessoa por família tem direito a sair à rua entre as 06:00 e as 12:00", ao contrário do que acontecia no anterior confinamento, em que as saídas eram permitidas até às 17:00.

Segundo a AFP, a autoridade sanitária de Madagáscar registou centenas de casos diários de infeção nos últimos três, incluindo 216 no sábado, identificados em 675 pessoas testadas.

No âmbito do confinamento foram determinadas restrições ao tráfego, a suspensão do funcionamento dos tribunais por tempo indeterminado e as reuniões do Governo passam a ser realizadas por videoconferência, de acordo com o comunicado de imprensa da presidência.

