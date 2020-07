"Temos a anunciar hoje 14 doentes recuperados, todos na Praia, que tem uma taxa de recuperação de 63%", anunciou o diretor nacional de Saúde de Cabo Verde, Artur Correia, durante o balanço diário sobre a progressão da pandemia de covid-19.

Com este resultado, o total de recuperados de covid-19 no arquipélago ascende a 643, para um total de 1.301 infeções diagnosticados desde 19 de março, das quais 34 confirmadas hoje, e 15 óbitos.

Só a Praia (ilha de Santiago), conta com um acumulado de 804 casos diagnosticados de covid-19, com oito óbitos, mas 500 já foram dados como recuperados, após testes negativos.

Para todo o país, a taxa de recuperação da doença ronda os 50% dos casos diagnosticados.

De acordo com a informação prestada por Artur Correia, dos 655 casos ativos no país, 19 são doentes em internamento hospitalar, nas ilhas de Santiago e do Sal.

"Nenhum doente está em estado crítico", afirmou o diretor nacional de Saúde.

Além disso, explicou que o número de pessoas em quarentena no país aumentou para 1.690, com a chegada de um voo sanitário na quarta-feira.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 516 mil mortos e infetou mais de 10,71 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 10.390 mortos confirmados em mais de 420 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

