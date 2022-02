"O período de candidaturas ao pedido único das ajudas 2022 terá início já no dia 01 de fevereiro [hoje]", lê-se num aviso publicado no 'site' do IFAP.

Em causa, está um pedido de pagamento das ajudas que abrangem os regimes sujeitos ao Sistema Integrado de Gestão e de Controlo (SIGC).

O PU inclui os regimes de apoio aos pagamentos diretos, como o regime de pequena agricultura, o pagamento específico ao algodão e apoios associados voluntários, as medidas de apoio dos programas de desenvolvimento rural do continente (PDR) e da Madeira (PRODERAM) e o pagamento do prémio anual para compensar as quebras de rendimento decorrente da florestação.

Este pedido pode ainda ser submetido, com penalizações, entre 01 e 25 de maio.

A penalização regulamentar é de 1% por cada dia útil, acrescida, "no caso do pedido de atribuição de direitos à reserva para pagamento RPB" (Regime de Pagamento Base), de 3% por cada dia útil.

Já os pedidos de alterações podem ser enviados entre 01 e 15 de maio.

A candidatura ao PU pode ser submetida através do portal do IFAP.

