Odete Maria Freitas Belo fez hoje este balanço durante a reunião do Conselho de Ministros de Timor-Leste, durante a qual a governante referiu que, desde 30 de setembro, os membros do Governo foram "a todos os municípios para partilhar informação sobre a vacina contra a covid-19 e sensibilizar a população para a necessidade de vacinação".

Durante a semana de 30 de setembro e o passado domingo, foram administradas 78.165 vacinas, o que representa um aumento de 17% da percentagem de vacinação a nível nacional.

Bobonaro foi o município que mais aumentou o número de pessoas vacinadas (303%), tendo sido vacinadas, neste período, 7.487 pessoas - mais 5.629 do que na semana anterior.

Segue-se o município de Baucau, com um crescimento de 122%, com mais 5.286 vacinadas do que na semana anterior, enquanto Ermera teve um aumento de 97%, comparativamente com a semana anterior ao início da campanha de vacinação com os membros do Governo, tendo sido vacinadas mais 3.885 pessoas.

O Conselho de Ministros anunciou ainda que as primeiras vacinas da Pfizer, destinadas à vacinação de jovens com idades entre os 12 e os 17 anos, deverão chegar a Timor-Leste no próximo sábado, ao abrigo do mecanismo de facilitação do acesso às vacinas Covax.

A covid-19 provocou pelo menos 4.853.570 mortes em todo o mundo, entre mais de 238,15 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

