"A aquisição destes equipamentos dotados de um compactador alimentado a energia solar já foi adjudicada e estes serão agora instalados em pontos do Funchal com elevado fluxo de pessoas e com elevada produção de resíduos recicláveis", refere a autarquia em comunicado.

O projeto, a implementar nas freguesias de São Martinho, Sé e Santa Maria Maior, é cofinanciado pelo POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

"Estes equipamentos possuem uma capacidade de armazenamento oito vezes superior aos contentores convencionais e, devido ao sistema de compactação automático movido a energia solar, permitirão fazer uma melhor gestão e planeamento da recolha seletiva que é realizada pelo município, e que é uma referência nacional", indica o presidente da autarquia, citado no comunicado.

Miguel Gouveia, da coligação Confiança (PS/BE/PDR/PAN/MTP/Nós, Cidadãos!), explica ainda que a implementação do sistema permitirá "reforçar a rede de recolha seletiva de resíduos", potenciando um aumento da taxa de recolha seletiva e a redução dos custos de recolha.

As 21 papeleiras serão instaladas nos Jardins do Lido, Avenida Sá Carneiro, Avenida do Mar (entrada do Cais), Avenida Arriaga (junto ao Teatro Municipal e junto à Caixa Geral de Depósitos), Rua Dr. Fernão de Ornelas e Rua D. Carlos I (junto ao teleférico).

"Esta solução irá, ainda, contribuir para reduzir fenómenos de deposição de resíduos fora dos contentores, devido ao rápido enchimento das papeleiras convencionais, conferindo à cidade um aspeto cada vez melhor, na linha do trabalho que já temos vindo a realizar ao longo dos últimos anos com as ilhas ecológicas", sublinha Miguel Gouveia.

O autarca realça, por outro lado, que o município do Funchal, com cerca de 120 mil habitantes, é atualmente responsável por cerca de dois terços da recolha seletiva de resíduos da Região Autónoma da Madeira.

DC // VAM

Lusa/Fim