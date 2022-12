Entre as 21:00 de hoje e as 00:00 de domingo, dia 11, o aviso "mantém-se amarelo, com chuva por vezes forte e persistente", depois, entre as 00:00 e as 03:00 o aviso "passa a laranja, com chuva forte e persistente", lembra o município em comunicado divulgado ao início da tarde.

"Entre as 00:00 e as 06:00 prevê-se também vento forte com rajadas até 90km/hora", diz a nota.

No comunicado, a câmara apela ainda à população "para que tome precauções redobradas e siga os conselhos dos serviços municipais de Proteção Civil".

"Os agentes de Proteção Civil da cidade e os serviços operacionais municipais e das juntas de freguesia estão de prevenção para a mais pronta resposta à cidade", refere.

Na sexta-feira, a autarquia já havia alertado para a chuva "persistente e por vezes forte" que se espera no sábado à noite e pediu à população para tomar precauções.

Este alerta da autarquia lisboeta surgiu depois de a cidade ter sido afetada por uma forte chuva e por inundações na noite de quarta-feira.

Desde essa noite, o mau tempo associado à chuva intensa provocou várias inundações no distrito de Lisboa, o que motivou o corte de estradas, túneis e acessos a estações de transporte, assim como danos em estabelecimentos comerciais, habitações e veículos, causando elevados prejuízos.

Entretanto, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) decretou hoje o estado de alerta especial de nível amarelo para o todo dispositivo do continente, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

O comandante nacional da ANPC, André Fernandes, alertou, em conferência de imprensa na sede nacional em Carnaxide (Oeiras), para a precipitação "pontualmente intensa" esperada em algumas zonas do país a partir da madrugada de hoje, que vai ter impacto nas bacias hidrográficas dos rios Vez, Cávado, Tejo, Zêzere, em particular no afluente do rio Nabão, "que podem entrar em cheia".

RCP (MPE) // ZO

Lusa/fim