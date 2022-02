"Apresentamos uma outra ideia, que é desenvolver as relações políticas e diplomáticas com os Emirados Árabes Unidos, através da indicação de um cônsul honorário e abertura de uma Embaixada, no sentido de transformar a nossa presença, nesta região, efetiva", anunciou Ulisses Correia e Silva.

Segundo, o chefe do Governo, Cabo Verde precisa de uma "presença efetiva" para ter uma porta aberta e atrair investimentos e interesses para o país.

"Porque, é preciso estar presente lá onde somos pouco conhecidos, onde temos oportunidades, onde podemos captar e atrair ainda mais investimentos", prosseguiu Correia e Silva, que liderou uma comitiva que esteve a promover o arquipélago na Expo 2020 no Dubai.

O chefe do Governo disse que depois de uma agenda intensa, de relações diplomáticas, económico empresariais, culturais, há interesses, fez vários contactos, e terminou a visita "com boas perspetivas".

"Saio com boas perspetivas, são essencialmente as perspetivas dos investidores, porque acompanharam-me empresas, investidores e organizações empresariais que apresentaram os seus projetos, ideias de investimento e de conseguir boas parcerias", sustentou.

E afirmou que Cabo Verde pode ser uma plataforma de negócios, turismo, transportes aéreos, economia marítima, serviços financeiros, para atrair tudo o que gira à volta.

"O capital está no mundo, as pessoas estão no mundo e querem viajar e conhecer, os investidores estão em várias partes do mundo, para quem tiver maior capacidade de atrair oportunidades e desenvolver-se", mostrou.

Durante a Expo no Dubai, o país apresentou a terceira edição do Cabo Verde Investment Forum (CVIF), com a presença de 150 grupos empresariais.

A Expo 2020 Dubai, que foi adiada um ano por causa da pandemia de covid-19, arrancou em 01 de outubro de 2021 e é a primeira vez que acontece naquela região do globo.

A Expo Dubai, que termina em 31 de março próximo, é o primeiro megaevento desde o início da pandemia onde são esperados 25 milhões de visitantes.

Esta é a primeira vez na história da Expo mundial que cada país tem o seu próprio pavilhão - 192 no total.

