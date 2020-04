Em comunicado, o INE justifica a decisão com a "evolução da pandemia" no país, acrescentando que, em "articulação com as autoridades nacionais de saúde e com os parceiros técnicos e financeiros", decidiu adiar o período de recolha de dados no terreno, previsto de 16 a 30 de junho de 2020, "para outra data, ainda este ano".

"Esta decisão levou em consideração a natureza da recolha, que é exaustiva, domiciliar e realizada por entrevista direta junto dos representantes dos agregados familiares, isto é, envolvem contactos diretos com os cidadãos", justifica ainda o INE.

De acordo com informação anterior do INE, trata-se da "maior e a mais complexa operação estatística" realizada por Cabo Verde e que previa a data de 15 de junho próximo como o "dia do censo" no país. A operação de recenseamento está estimada em 3,2 milhões de euros, cofinanciada pelo Luxemburgo, ao abrigo do quarto Programa Indicativo de Cooperação (PIC) entre os dois países.

No comunicado de hoje, o INE acrescenta que, "não obstante as limitações do momento", os trabalhos técnicos "continuam a ser desenvolvidos, com toda a atenção e profissionalismo", para preparar a implementação do processo.

"A fixação de novo período de recolha dos dados dependerá, naturalmente, de evolução positiva da situação em todo o território nacional, nomeadamente o levantamento das restrições de contacto social", refere-se ainda no comunicado.

No último censo em Cabo Verde, realizado em 2010, a população residente no arquipélago então contabilizada foi de 491.875 pessoas, além de 114.469 edifícios e 141.761 alojamentos. A atual estimativa da população cabo-verdiana aproxima-se dos 600 mil.

Além de 1.639 recenseadores, o INE recrutou nos últimos meses um total de 16 coordenadores municipais para o censo de 2020. Contudo, as ações de formação dos formadores e supervisores "planeadas para serem realizadas, de forma centralizada, na Praia e dos recenseadores em todos os municípios do país", previstas para abril e maio, foram igualmente suspensas.

Cabo Verde conta 114 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (60), da Boa Vista (53) e de São Vicente (01).

Um destes casos, um turista inglês de 62 anos -- o primeiro diagnosticado com a doença no país, em 19 de março -, acabou por morrer na Boa Vista, enquanto outros dois doentes já foram dados como recuperados.

Desde 18 de abril que está em vigor um segundo período de estado de emergência em Cabo Verde, mantendo-se suspensas as ligações interilhas e a obrigação geral de confinamento, além da proibição de voos internacionais.

A declaração do atual estado de emergência prevê para as ilhas da Boa Vista, Santiago e São Vicente, todas com casos de covid-19, que permaneça em vigor até às 24:00 de 02 de maio.

Nas restantes seis ilhas habitadas, sem casos diagnosticados, a prorrogação do estado de emergência foi mais curta e terminou em 26 de abril.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 211 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 832 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PVJ // VM

Lusa/Fim