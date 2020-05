"Em relação a casos novos, tivemos a confirmação de dois, hoje. Um de um jovem e o outro caso é de uma senhora de mais de 90 anos que, infelizmente, veio a falecer, notícia de que tomamos conhecimento há bocado", disse o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, no ponto de situação diário sobre a doença no país, feito ao final da tarde, na Praia.

Garantiu tratar-se de um caso novo, na Praia, mas com as autoridades de saúde locais ainda numa fase de recolha de informações sobre a vítima e o seu historial.

Com esta segunda morte, explicou ainda Jorge Barreto, a taxa de letalidade global da covid-19 em Cabo Verde subiu para 1,6%, enquanto entre pessoas com mais de 60 anos é agora de 33%.

Cabo Verde conta com 18 casos recuperados da doença -- 14 confirmados hoje na ilha da Boa Vista a pessoas em quarentena que apresentaram dois testes negativos -- e, além do óbito hoje conhecido, um outro, de um turista inglês, de 62 anos, que foi o primeiro caso de covid-19 no país, detetado em 19 de março, na Boa Vista. Outros dois doentes viajaram para os seus países, totalizando 101 casos ativos no arquipélago.

Jorge Barreto acrescentou que 74% desses casos ativos em Cabo Verde estão "assintomáticos" e 26% são de pessoas "com sintomas leves ou moderados".

O Presidente de Cabo Verde anunciou hoje uma nova prorrogação do estado de emergência nas ilhas de Santiago e da Boa Vista, que concentram mais de 96% dos casos de covid-19 no arquipélago, até 14 de maio.

Numa mensagem ao país, Jorge Carlos Fonseca anunciou a decisão de prorrogar o estado de emergência, que desde 29 de março obriga ao dever geral de confinamento e ao encerramento de empresas, "apenas nas ilhas da Boa Vista e de Santiago, por um período de 12 dias, com início às 00:00 do dia 03 de maio de 2020 e término às 24:00 do dia 14 de maio de 2020".

"Decisão esta que será submetida à autorização da Assembleia Nacional, nos termos constitucionais", afirmou na mesma mensagem o chefe de Estado, que assim não renovará estado de emergência na ilha de São Vicente (a terceira em que ainda está em vigor), que assim terminará às 24:00 de 02 de maio.

Nas restantes seis ilhas habitadas, sem casos conhecidos de covid-19, o estado de emergência já terminou às 24:00 do dia 26 de abril, embora permaneçam algumas restrições.

Só na Praia, capital do país, na ilha de Santiago, estão confirmados 61 casos de covid-19, num quadro de transmissão comunitária, de um total nacional de 123 doentes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 233.000 mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios, segundo um balanço da agência France Presse. Cerca de 987.000 doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

