O Ministério da Saúde informou em comunicado que do total de 1.244 resultados recebidos dos laboratórios de virologia, somam-se 53 casos novos positivos de infeção pelo novo coronavírus, numa taxa de positividade de 4,3%.

Na ilha de Santiago, há mais 21 novos infetados, sendo 13 na Praia, cinco em Santa Catarina, e em cada no Tarrafal, São Miguel e São Lourenço dos Órgãos, enquanto o Fogo tem seis, com cinco em São Filipe e um em Santa Catarina.

A ilha Brava tem mais quatro casos novos, a Boa Vista soma mais sete, São Vicente com três e os restantes 12 em Santo Antão, sendo 10 no Porto Novo e um cada no Paul e na Ribeira Grande.

Pelo segundo dia consecutivo o país registou duas mortes provocadas pela covid-19, desta vez em São Filipe, no Fogo, e na Brava, e chegou a um total de 294 óbitos associados à doença no país.

Por outro lado, mais 34 pessoas tiveram alta, elevando para 32.310 os casos recuperados da infeção, de um total acumulado de 33.180 casos positivos, dos quais há ainda a contabilizar 556 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.061.908 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

RIPE // LFS

Lusa/Fim