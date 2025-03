"Os dados da sinistralidade rodoviária em 2024, apontam para 5.903 acidentes de viação", mais "356 do que no ano anterior, o que representa um aumento de 6,4% relativamente a 2023", afirmou Paulo Rocha, no parlamento.

Além disso, foram registados 1.404 feridos ligeiros e 154 graves.

Os acidentes de colisão, que causam apenas danos materiais, representaram 87,5% das ocorrências, embora também tenham ocorrido atropelamentos.

O ministro apontou ainda o reforço da fiscalização, com 10.027 processos de controlo registados.

O Governo está a preparar uma alteração na legislação, que inclui melhorias na inspeção técnica dos veículos, como o aumento dos pontos de controlo e novos requisitos para o transporte de crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Também será criado um sistema de registo de infrações.

