O órgão de administração veterinária nacional fez o anúncio após o Centro Regional de Saúde Animal em Bamaco, no Mali, (CRSA) ter alertado sobre o ressurgimento da gripe aviária altamente patogénica nos países da África Ocidental.

"Em Cabo Verde ainda não há suspeita, entretanto estamos a acompanhar a situação e a preparar para a tomada das medidas em caso de aparecimento de qualquer surto", adiantou a Direção Geral de Agricultura, Silvicultura e Pecuária.

Entre as medidas está a atualização do plano de contingência para a prevenção, controlo e luta contra a gripe aviária altamente patogénica, com a participação de parceiros, bem como a preparação para a ativação da Comissão Nacional do Plano de Emergência e o reforço da vigilância epidemiológica veterinária a nível das delegações do Ministério da Agricultura e Ambiente.

As autoridades cabo-verdianas vão ainda preparar o laboratório veterinário em meios para possível deteção precoce e rápida dos casos, ao mesmo tempo que alerta as delegações para o reforço da vigilância epidemiológica no terreno.

A direção geral vai ainda reforçar os serviços de inspeção sanitária a nível da coordenação e fronteiras internacionais, pontos de entrada de mercadorias, a fim de prevenir a entrada da doença.

Uma outra medida será informar e sensibilizar aos diferentes atores no sentido de estarem atentos e notificar sobre quaisquer eventos e rumores que possam surgir, visando uma deteção precoce e resposta rápida.

A autoridade veterinária cabo-verdiana apelou ainda a todos a manterem as aves domésticas confinadas e aconselhou a todos a evitarem contacto direto com aves mortas sobretudo selvagens e migratórias.

"Reforçar as medidas de biossegurança dentro das instalações avícolas, nomeadamente higiene pessoal e das instalações, desinfeção e isolamento de doentes", apontou a direção geral, que promete emitir novas informações conforme a evolução da situação.

O vírus da gripe das aves está a espalhar-se em vários países europeus, incluindo França, onde milhões de animais foram abatidos para impedir a progressão da doença.

RIPE // PJA

Lusa/fim