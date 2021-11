Em conferência de imprensa semanal para fazer o ponto de situação da pandemia no país, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, avançou que Cabo Verde já usou 539.908 doses de vacinas, o que corresponde a 75,5% das 715.150 doses recebidas pelos diversos mecanismos.

Neste momento, 82% adultos já receberam a sua primeira dose (303.569 pessoas), sendo que há 18 concelhos que já atingiram ou ultrapassaram 70% com a primeira dose e três concelhos com taxa inferior a 70%, nomeadamente Santa Catarina, São Salvador do Mundo e Tarrafal, todos em Santiago.

Outro concelho com taxa inferior a 70% é a Boa Vista, mas segundo Jorge Barreto falta a revisão em relação à população residente para ajustar o indicador, estando as autoridades de saúde a aguardar os resultados definitivos do recenseamento de 2020.

O país traçou como meta alcançar 85% de pessoas com pelo menos a primeira dose ainda este ano, faltando, segundo o diretor nacional de Saúde, vacinar 11.239 pessoas, para se chegar ao total de 314.808.

"E nós acreditamos que, havendo vacinas disponíveis, postos de vacinação, tendo aplicado mais de meio milhão de vacinas e não tendo acontecido nenhuma catástrofe, entendemos que neste momento não há motivo nenhum para as pessoas não serem vacinadas", considerou Barreto.

Por outro lado, avançou que 63,8% da população adulta cabo-verdiana já tem a vacinação completa, ou seja, a duas doses de vacinas contra a covid-19.

"Falta muito pouco também para atingirmos 70% de adultos completamente vacinados, que será também um excelente resultado em termos de proteção das pessoas contra a covid-19", sublinhou.

É mais uma informação que mostra que a vacinação está a surtir efeitos e Jorge Barreto disse que há 24 dias que o país não regista qualquer óbito por causa da covid-19 e não há pessoas internadas nos hospitais do país.

"Todos os dias vamos tendo cada vez mais evidências de que a vacina contra a covid-19 é neste momento uma das melhores ferramentas que nós temos para evitar o descontrolo da situação", frisou o porta-voz do Ministério da Saúde.

Desde a última segunda-feira, o país registou um total de 43 novos casos positivos, três dos quais hoje, tendo agora 38.299 casos positivos acumulados, 37.867 casos recuperados, 349 óbitos e 58 casos ativos.

Neste momento, as ilhas da Boa Vista, Brava e Fogo e os concelhos do Paul, São Lourenço dos Órgãos, Santa Cruz, São Miguel, São Salvador do Mundo e Ribeira Grande de Santiago não têm qualquer caso ativo.

A covid-19 provocou pelo menos 5.098.386 mortes em todo o mundo, entre 253,17 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

