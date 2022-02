As condições dos intercâmbios vão ficar definidas em protocolo a ser assinado em breve entre os três arquipélagos, conforme avançou a administradora da Juventude do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) cabo-verdiana, Ivanilda Reis, e o diretor da Juventude da Região Autónoma da Madeira, João Rodrigues, que termina hoje uma visita de três dia a Cabo Verde.

Durante a sua estada na ilha de Santiago, o diretor madeirense disse que serviu para conhecer associações que eventualmente estarão envolvidas no programa de intercâmbios, ver questões logísticas, como transportes e alojamentos, e as impressões não poderiam ser melhores.

"Eu fiquei encantado com o que fui encontrando aqui ao longo da ilha porque há projetos incríveis que estão a ser desenvolvidos por jovens, de jovens e para jovens, e tenho a certeza que os madeirenses e açorianos que cá vierem fazer voluntariado vão ter uma experiência singular de vida", afirmou o mesmo responsável, em declarações à agência Lusa.

Relativamente ao programa de intercâmbio de voluntários, João Rodrigues referiu que já existe há dois anos com os Açores, embora interrompido em 2021 por causa da pandemia de covid-19, mas a ideia é alargá-lo a outras ilhas da Macaronésia, como Cabo Verde.

"E quem sabe um dia São Tomé e Príncipe", perspetivou, indicando que os intercâmbios com Cabo Verde vão arrancar em julho e até setembro, em que os jovens selecionados ficam um mês cada nos arquipélagos.

Além dos intercâmbios, a Região Autónoma da Madeira vai ajudar Cabo Verde a desenvolver o seu Programa Academia do Jovem Voluntário.

"Nós aqui no IDJ é uma das prioridades, reativar o voluntariado juvenil, com todas as condições e com todos os requisitos e o que está também na lei de 2010", salientou, por sua vez, Ivanilda Reis, esperando contar também experiência" dos Açores nos intercâmbios de jovens voluntários.

"É o início de uma parceira entre Cabo Verde, Madeira e Açores, para promoção do voluntariado juvenil, iniciando por um protocolo de parceria onde vamos receber jovens voluntários da Madeira e dos Açores e também enviar jovens voluntários para as duas regiões", descreveu.

João Rodrigues disse que a Juventude da Região Autónoma da Madeira vai dar formação às pessoas encarregadas de gerir a plataforma do voluntariado em Cabo Verde, para que possam carregar todas as informações e gerir as candidaturas.

As candidaturas para o programa vão arrancar em maio, segundo a administradora da área da Juventude do IDJ, esperando ter condições financeiras para enviar e receber o maior número de jovens possíveis para beberem dessa experiência.

Durante os três dias na ilha de Santiago, o diretor da Juventude da Região Autónoma da Madeira visitou várias associações e manteve um encontro de trabalho com o presidente do IDJ, Frederic Mbassa, e foi recebido pelo ministro-adjunto do primeiro-ministro para Juventude e Desporto, Carlos Do Canto Monteiro.

RIPE // LFS

Lusa/Fim