Os dados foram avançados em conferência de imprensa, na cidade da Praia, ilha de Santiago, pelo diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, indicando que o país já realizou cerca de nove mil testes de virologia (PCR) e 30 mil testes rápidos de pesquisa de anticorpos.

Cabo Verde começou a fazer testes de diagnóstico à covid-19 no Instituto Ricardo Jorge, em Portugal, mas desde 14 de março que realiza testes no laboratório de virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, instalado no Hospital Agostinho Neto, na Praia, e desde 05 de junho também na ilha de São Vicente.

Já os testes rápidos de pesquisa de anticorpos estão a ser feitos em todas as ilhas e só os casos positivos são depois analisados nos laboratórios centrais de virologia.

Segundo Jorge Barreto, cada teste de diagnóstico da covid-19 custa 11 mil escudos (99 euros), enquanto cada teste rápido de pesquisa de anticorpos custa mil escudos (nove euros).

Feitas as contas, o país já investiu 129 milhões de escudos (1,169 milhões de euros) no total de testes até agora realizados em todo o país.

Além dos testes, o diretor sublinhou que se somam os custos do tempo de trabalho dos técnicos e eletricidade, entre outros, cujo valor não especificou.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, revelou hoje, no parlamento, que os testes à covid-19 vão começar a ser feitos localmente na ilha do Sal até final deste mês e um quarto laboratório será instalado na Boa Vista.

Segundo o chefe do Governo, o objetivo é reforçar a capacidade de diagnóstico, dar segurança à população e reduzir os constrangimentos do envio das amostras para análise noutras ilhas.

Cabo Verde regista um acumulado de 999 casos de covid-19, desde 19 de março, dos quais oito óbitos, dois doentes transferidos para os seus países, 562 recuperados, fazendo com que o país tenha neste momento 427 casos de infeção ativa.

Os casos acumulados foram registados nas ilhas de Santiago (777), Sal (147), Boa Vista (57), São Vicente (12), Santo Antão (04) e São Nicolau (02).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 8.618 mortos confirmados em mais de 324.500 infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

