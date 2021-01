Em declarações aos jornalistas, na cidade da Praia, após uma visita ao embaixador de Portugal em Cabo Verde, António Moniz, o ministro cabo-verdiano informou que a empresa já foi escolhida, mas que só será anunciada após a "não-objeção" dos financiadores do projeto.

"Brevemente vamos assinar o contrato da obra do terminal de cruzeiros", perspetivou o governante, lembrando que Portugal é um dos países que presta apoio para o desenvolvimento das competências para a gestão do terminal de cruzeiros.

Questionado sobre o nome da empresa vencedora, o ministro disse que prefere esperar pela manifestação dos financiadores para não criar expectativas.

O terminal de cruzeiro, na ilha de São Vicente, será um dos maiores investimentos públicos recentes no arquipélago, que deveria arrancar em 2019, mas sofreu sucessivos atrasos.

Parte do projeto é financiamento e outra é oferta dos Países Baixos, e tem de passar pelo crivo da Orio, que é a instituição que controla tudo o que é oferta desse país europeu.

Segundo uma nota da Enapor, empresa estatal que gere os portos do país, a primeira fase do concurso público para esta empreitada terminou em agosto do não passado com a pré-seleção de cinco grupos empreiteiros: Afcons Infrastructures (Índia), Conduril Engenharia (Portugal), consórcio Mota-Engil/Empreitel Figueiredo (Portugal/Cabo Verde), consórcio Sogea-Satom/Dumez Maroc (França/Marrocos) e Soletanche Bachy International (França).

O terminal de cruzeiros, que deverá receber anualmente 200.000 turistas de cruzeiro, prevê a construção de dois pontões para atracação de navios com mais de 400 metros de extensão e de uma vila turística.

A obra é cofinanciada pela Fundo Orio, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional.

Os trabalhos vão envolver a reivindicação de uma área de terra, denominada "Ponte Terrestre", com 2.700 metros quadrados (m2), e a dragagem de aproximadamente 124.000 metros cúbicos na bacia portuária e no canal de acesso.

Entre outras características, o projeto prevê ainda a construção de um pontão de atracação de 400 metros de extensão com 11 metros de profundidade e outro de 450 metros com 9,5 metros de profundidade, além de um cais com uma largura de 12 metros, uma gare de passageiros, uma vila turística e uma zona imobiliária.

Prevê também a construção de um edifício de receção aos turistas com cerca de 900 metros quadrados (m2), e instalações com 6.150 m2 para estacionamento de táxis e autocarros de apoio.

Cerca de 48.500 turistas em viagens de cruzeiro visitaram Cabo Verde em 2019, um aumento de 3% face ao ano anterior e um novo recorde, segundo dados da Enapor.

