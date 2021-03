Numa mensagem divulgada pelo chefe de Estado após a "audiência de cortesia", na Praia, com a ministra dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades da Guiné-Bissau, Suzi Barbosa, que hoje iniciou uma visita de "amizade e trabalho" a Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca acrescenta que, além desses acordos, abordou as "perspetivas de cooperação" nos transportes marítimo e aéreo, empresarial, cultura e desporto e colaboração político-diplomática com a governante guineense.

A visita de Suzi Barbosa a Cabo Verde decorre até quarta-feira, a convite do chefe da diplomacia cabo-verdiana, Rui Figueiredo Soares, e, segundo o Governo, "insere-se no quadro dos esforços das mais altas autoridades dos dois países no sentido de alargar e aprofundar as relações bilaterais, conferir-lhes uma nova dinâmica e elevá-las a um patamar que corresponda à importância dos laços históricos, culturais e afetivos que unem os povos de Cabo Verde e da Guiné-Bissau".

Depois de ter sido recebida pelo Presidente da República, a chefe da diplomacia guineense seguiu viagem para a ilha do Fogo, onde se encontrará com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Ainda no Fogo, Suzi Barbosa irá visitar empreendimentos turísticos, empresas do setor vinícola e a Casa das Bandeiras.

Nos dias seguintes, a agenda da ministra inclui mais visitas, reuniões de trabalho e assinaturas de protocolos de cooperação entre os dois governos.

Nos últimos meses, os dois países têm aprofundado as relações bilaterais: em janeiro, o Presidente da República cabo-verdiano foi o primeiro chefe de Estado de Cabo Verde a deslocar-se à Guiné-Bissau, e, no mês seguinte, Cabo Verde inaugurou a primeira embaixada em Bissau, durante uma visita de Rui Figueiredo Soares àquele país.

