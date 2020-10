O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que das 332 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 49 deram resultado positivo para a covid-19, a maioria (25) na cidade da Praia, ilha de Santiago.

Ainda na maior ilha do país, foram registados casos em São Domingos e São Salvador do Mundo, com dois cada, Santa Catarina, Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos, com um cada.

Os restantes casos foram diagnosticados em São Filipe (14), na ilha do Fogo, e em São Vicente (3).

O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou ainda que foram dadas mais 144 altas, passando o país a ter um total de 7.599 casos considerados recuperados.

Com os novos dados, Cabo Verde elevou para um acumulado de 8.472 infeções desde 19 de março, mantém 94 óbitos, dois doentes transferidos e tem neste momento 777 casos ativos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

