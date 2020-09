Na informação divulgada hoje, o chefe de Estado refere que assinou um decreto presidencial de nomeação, sob proposta do Governo, dos novos embaixadores em Brasília, José Pedro Chantre Oliveira, e em Washington, José Luís Livramento, "após 'agrément' dos governos dos dois países".

José Pedro Chantre Oliveira, empresário, e José Luís Livramento, até recentemente presidente do conselho de administração da empresa pública CV Telecom, não fazem parte do quadro de pessoal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades (MNEC), atualizado em agosto e que passou a contar com 17 embaixadores de carreira, com a reclassificação de categorias, face aos anteriores seis.

Nos EUA vive a maior comunidade cabo-verdiana na diáspora, estimada em mais de 250.000 pessoas. O cargo de embaixador de Cabo Verde em Washington foi assumido até 31 de janeiro pelo antigo primeiro-ministro Carlos Veiga, também por indicação política, e que já assumiu a possibilidade de concorrer às eleições presidenciais cabo-verdianas de 2021.

No Brasil, o anterior embaixador, neste caso de carreira, Domingos Mascarenhas, foi exonerado do cargo em março de 2019.

Já em julho foi nomeado Francisco Tavares, antigo presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, ilha de Santiago, embaixador de Cabo Verde na Nigéria.

Francisco Fernando Tavares foi autarca em Santa Catarina durante dois mandatos, até 2016, eleito pelo Movimento para a Democracia (MpD, partido no poder), tendo sido nomeado para exercer o cargo de embaixador de Cabo Verde na Nigéria, em comissão de serviço, pelo Presidente da República, igualmente "sob proposta do Governo", como decorre da lei.

