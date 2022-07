De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020, Cabo Verde contabilizou 61.105 casos da doença e 406 óbitos.

"Neste momento, estão 25 pessoas internadas nos hospitais de Cabo Verde devido à covid-19, das quais duas (8%) em estado crítico. A taxa de internamento está em 27,5%", refere-se no mesmo boletim.

No último período de 14 dias, de 20 de junho a 03 de julho, os laboratórios de todo o país analisaram 9.026 amostras, tendo identificado um total de 2.821 novos casos de covid-19. Assim, a taxa de incidência acumulada a nível nacional, neste período, foi de 495 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, enquanto a taxa de transmissibilidade (Rt) está em 1,01 e a taxa de positividade ronda, em média, 31,2% das amostras analisadas.

Cabo Verde registou em 29 de maio a primeira morte por complicações associadas à covid-19 em mais de três meses (a anterior foi em 22 de fevereiro). Desde então registou mais quatro mortes, três das quais na última semana, segundo o histórico disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

Cabo Verde atingiu um recorde diário de cerca de 1.400 novos infetados com o novo coronavírus num único dia em janeiro passado, já com a nova variante Ómicron a circular no arquipélago, chegando então a registar mais de 7.000 casos ativos, mas a situação melhorou rapidamente a partir da segunda semana de janeiro.

O país voltou em 06 de março à situação de alerta, o menos grave de três níveis, mantendo atualmente um nível "mínimo" de restrições devido à pandemia de covid-19, deixando de ser obrigatório a utilização de máscara na via pública e, já no final de abril, também em espaços fechados.

