De um total de 790 amostras analisadas pelos laboratórios de virologia, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que se somam 80 casos novos positivos, representando 10,1%, e mais de um quarto (28) na ilha de São Vicente.

Em toda a ilha de Santiago, foram diagnosticados 24 novos casos nas últimas 24 horas, distribuídos pelos concelhos de Santa Catarina (13), Praia (7), São Lourenço dos Órgãos (3) e São Domingos (1).

Há ainda a contabilizar mais infeções no Maio (7), Brava (6), Sal (2), Santo Antão (10), sendo seis na Ribeira Grande e quatro no Porto Novo, um nos Mosteiros, no Fogo, e um em Tarrafal de São Nicolau.

Num dia em que não foram registados quaisquer óbitos, as autoridades de saúde de Cabo Verde deram alta a mais 282 pessoas, aumentando para 28.710 os casos considerados recuperados da doença desde o início da pandemia.

Com os novos dados, o país aumentou para um total de 30.439 os casos positivos acumulados desde 20 de março de 2020, em que foi registado o primeiro caso, mantém os 264 óbitos, reduziu para 1.448 os casos ativos e há ainda oito óbitos por outras causas e nove transferidos.

Na habitual conferência de imprensa semanal de ponto da situação da doença no país, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, disse que foram notificados 33 casos suspeitos e há 26 doentes internados nos hospitais, sendo seis em estado mais crítico, e uma taxa de ocupação por causa de covid-19 de 32%.

Nos últimos 14 dias, o responsável de saúde de Cabo Verde sublinhou que se mantém a tendência para uma situação de estabilização ou até mesmo para diminuição de casos de covid-19 em todo o país, e há numa taxa de 380 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

"Isto significa que as medidas de prevenção devem continuar a ser cumpridas, as pessoas devem fazer um esforço para evitar situações de aglomeração, devem zelar pela higienização das mãos e pelo uso adequado das máscaras", apelou Jorge Barreto, dando conta que neste momento a taxa de positividade no país é de 13%, ainda muito alta, já que o ideal será inferior a 4%.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.543.125 mortos no mundo, resultantes de mais de 170,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

