De acordo com cálculos feitos pela Lusa com base em dados do Banco de Cabo Verde, em oito leilões de emissão de Obrigações do Tesouro (OT -- maturidades mais longas), de 01 de abril a 29 de junho, todas a três anos e com juros de 3% ao ano, foram colocados 3.100 milhões de escudos (28 milhões de euros).

Neste mesmo período não foram feitas emissões de Bilhetes do Tesouro (BT -- maturidades mais curtas) pelo Estado cabo-verdiano.