"É de toda a justiça, por ocasião do Dia das Forças Armadas, 15 de janeiro, e no ano em que se comemoram os 50 anos da independência nacional, destacar e valorizar essa jornada de desafios e sacrifícios de uma das instituições basilares do Estado de direito democrático", lê-se no decreto publicado na sexta-feira, em Boletim Oficial.

Além da defesa nacional, as Forças Armadas de Cabo Verde "têm participado em missões de relevante interesse" de assistência à população, durante erupções vulcânicas, como aconteceu na ilha do Fogo em 2014, bem como durante a pandemia de covid-19 e a atual epidemia de dengue.

"Temos, hoje, umas forças armadas republicanas e ao serviço dos interesses nacionais, uma instituição prestigiada", constituída por "homens e mulheres devidamente capacitados", acrescenta-se no decreto presidencial.

Noutro decreto, o Presidente, José Maria Neves, condecorou 22 militares com diferentes graus da medalha Jaime Mota de Mérito Militar, "reconhecendo o profissionalismo e a dedicação exemplar".

As comemorações dos 58 anos das Forças Armadas de Cabo Verde decorrem na quarta-feira, distribuídas pelas ilhas de São Vicente, Sal e Santiago.

LFO // JMC

Lusa/Fim