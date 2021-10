De acordo com o comunicado final da reunião, orientada pelo líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), João Lourenço, em relação ao congresso, que se realiza de 09 a 11 de dezembro deste ano, o Bureau Político aprovou o anteprojeto de ajustamento ao Programa do MPLA, o anteprojeto de ajustamento aos estatutos do partido e o conjunto de documentos referentes à realização do evento, a serem submetidos à aprovação do Comité Central na sua próxima reunião.

A reunião serviu igualmente para analisar o relatório sobre os encontros regionais dos secretariados executivos dos organismos intermédios do MPLA, iniciativa que serviu para a intensificação do trabalho de mobilização político-eleitoral e "reafirmação da liderança do camarada presidente João Lourenço".

João Lourenço formalizou esta semana a sua recandidatura à liderança do MPLA com 21.750 assinaturas.

O presidente do MPLA e chefe de Estado de Angola foi o primeiro militante do partido no poder em Angola a formalizar a sua candidatura à liderança do partido, visando o congresso ordinário da formação política.

O processo de apresentação de candidaturas, no âmbito deste congresso, teve início no dia 20 deste mês e decorre até 05 de novembro e a verificação da conformidade das mesmas decorre até 06 de novembro.

Cada candidatura deve ser suportada por 2.000 assinaturas, oriundas de 100 militantes inscritos em cada uma das 18 províncias angolanas.

António Venâncio, militante do MPLA há 48 anos, foi o primeiro a anunciar a sua candidatura à liderança do partido no poder em Angola no próximo congresso, ambicionando uma instituição mais "prestigiada" e democrática, não tendo ainda formalizado tal pretensão.

A proposta de alargamento da composição do comité provincial de Luanda foi igualmente apreciada e aprovada na reunião de hoje.

O Bureau Político apreciou o projeto de diretiva sobre as comemorações do centenário do nascimento de António Agostinho Neto, primeiro Presidente de Angola, para "reverenciar a figura do camarada presidente fundador da nação e enaltecer o seu legado político, intelectual e cultural".

No comunicado, o Bureau Político do MPLA apelou ao povo angolano para comemorar o dia da independência nacional, a assinalar-se no dia 11 de novembro, "com júbilo e patriotismo, como símbolo de unidade e coesão em torno dos ideais da pátria angolana".

NME // VM

Lusa/Fim