"Hoje que o PS português recebe o seu candidato à Comissão Europeia, o senhor [Nicolas] Schmit, julgo que é o dia em que PS deve um esclarecimento aos portugueses. Os portugueses precisam saber em quem é que vão votar no dia 09", afirmou Sebastião Bugalho, durante um almoço-convívio na Escola Secundária de Paços de Ferreira, que contou com cerca de 800 pessoas.

O candidato independente lembrou que Nicolas Schmit é apoiado por três governos socialistas: o da Dinamarca, "que quer deportar migrantes", o de Malta, "que criminaliza o aborto", e o de Espanha, "que constrói muros físicos nas suas fronteiras".

"Como é que a doutora Marta Temido [cabeça de lista do PS] apoia para presidente da Comissão Europeia, que não é um candidato qualquer, alguém que depende de quem pratica as políticas que ela tanto critica?", questionou, considerando que "não se percebe".

Sebastião Bugalho frisou que, se os portugueses votarem na AD, "sabem em quem vão votar", mas o mesmo não acontece se depositarem o voto no PS.

"O PS vem dizendo que nós tínhamos que dizer que 'não é não'. Nós cumprimos com o 'não é não' e nós governamos sem extremos", frisou.

No seu entender, como os adversários "não têm programa", só lhes sobra "a inverdade na campanha e os extremos na política".

"Nós, felizmente, temos mais do que isso, temos salas cheias de vida, um programa com 34 páginas de propostas", frisou.

O sexto dia de campanha para as eleições europeias vai ser hoje marcado pela participação do candidato dos socialistas europeus à presidência da Comissão Europeia na campanha do PS.

