Bruxelas já aprovou colocação no mercado de vacina aprovada pela EMA

A Comissão Europeia autorizou hoje a colocação no mercado da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, horas após a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter dado o seu parecer científico favorável, anunciou a presidente do executivo comunitário.