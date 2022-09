Bruxelas adverte que sem uma natureza saudável não há segurança alimentar

O comissário europeu do Ambiente, Virginijus Sinkevicius, advertiu hoje que sem uma natureza "saudável" não será possível garantir a segurança alimentar, ao intervir num debate no Parlamento Europeu sobre as consequências da seca, incêndios e outros eventos climáticos extremos.