Mesmo com a aceleração, a inflação no Brasil no mês passado ficou abaixo da mediana das previsões do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência de notícias Bloomberg projetavam uma variação de 0,28%.

Nos oito primeiros meses do ano, os preços dos produtos e serviços no país sul-americano acumulam alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%, acima dos 3,99% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2022, o país registou deflação de 0,36%.

Segundo o órgão responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro, a alta dos preços foi causada pelo reajuste de 4,59% nas tarifas de energia elétrica, que fez com que os preços do setor de habitação subissem 1,11% em agosto.

O reajuste da energia evitou que o Brasil registasse uma inflação negativa já que os preços dos alimentos, que mais pesam na taxa, tiveram uma queda de 0,85% no mês passado.

O Banco Central do país estabeleceu para 2023 uma meta de inflação de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 pontos para cima ou para baixo.

