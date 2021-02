Considerando a média diária, utilizada como referência nas estatísticas oficiais, as exportações atingiram 14,8 mil milhões de dólares (12,2 mil milhões de euros) em janeiro, 12,4% a mais do que a média registada no primeiro mês de 2020.

Já as importações cresceram para 15,9 mil milhões de dólares (13,1 mil milhões de euros), um aumento de 8,3% face a janeiro de 2020.

A soma das exportações e importações no mês passado foi de 30,7 mil milhões de dólares (25,4 mil milhões de euros), 10,2% a mais face ao mesmo período de 2020.

Entre as exportações do mês, o maior aumento foi registado na indústria extrativa (35,3%) em relação ao ano anterior e totalizou 4,53 mil milhões de dólares (3,75 mil milhões de euros), enquanto que a agricultura reduziu as suas vendas ao exterior em 2,6%, para 1,67 mil milhões de dólares (1,38 mil milhões de euros).

As compras no exterior, por sua vez, aumentaram em todos os setores, com destaque para a agropecuária, que teve um incremento no mês de 22,3%, para 420 milhões de dólares (348 milhões de euros), que representaram um quarto das exportações do segmento.

Entre os principais parceiros comerciais do país, a Argentina aumentou as suas compras ao Brasil em 41,1% em janeiro, em relação ao mesmo mês de 2020, no valor de 760 milhões de dólares (630 milhões de euros), enquanto as vendas avançaram 30,2%, atingindo 780 milhões de dólares (646 milhões de euros), deixando o saldo praticamente equilibrado.

A China manteve-se em janeiro como o principal parceiro do Brasil, com uma corrente comercial de 7,65 mil milhões de dólares (6,34 mil milhões de euros). No entanto, o Brasil registou um superávite de 720 milhões de dólares (600 milhões de euros) graças ao aumento de 19,4% das exportações em comparação com o mesmo mês do ano passado.

O país registou entre janeiro e dezembro de 2020 um superávite na balança comercial de 50,9 mil milhões de dólares (42,2 mil milhões de euros), um valor cerca de 6,1% maior do que em 2019, mas com redução tanto nas exportações quanto nas importações devido à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com as atuais projeções do Ministério da Economia, o saldo positivo para 2021 será de 53 mil milhões de dólares (44 mil milhões de euros).

